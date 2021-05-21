В барнаульском парке покажут популярный российский сериал про лихие 90-е

В парке будет установлен закрытый шатер и размещен огромный экран, на котором с 15:00 до 21:00 будут транслироваться все серии первого сезона.

«Все желающие смогут бесплатно насладиться сериалом, расположившись на мягких пуфиках внутри шатра, и освежить в памяти события, произошедшие с Санькой Рябининым, его семьей и друзьями, перед стартом нового сезона», — рассказали представители телеканала.

Сюжет разворачивается в 1993 году в Туле. 14-летний Санька Рябинин живет обычной подростковой жизнью — ищет приключений, пытается защититься от районных хулиганов, не хочет ходить в музыкалку. У него простая и бедная семья — мама продавщица на рынке и папа-доцент.

Сбегая от хулиганов, Санька угоняет машину местного криминального авторитета, и в один миг все меняется. Начинаются разборки со взрослыми кавказцами, ровесниками и между родителями на кухне.

Отметим, что на портале «Кинопоиск» сериал имеет высокий рейтинг в 7.7 баллов.

Показ сериала в парке «Центральный» приурочен ко второму сезону. В нем действие перенесется на год вперед, в 1994-й.

У главных героев начался переходный возраст — они пытаются справиться с трудностями наравне со старшим поколением, переживают первую настоящую любовь и мечтают о будущем.

Их родители ищут способы разобраться в себе и разрешить семейные проблемы. Одновременно в Туле продолжается соперничество банд кавказцев и афганцев.

Второй сезон стартует 24 мая в 21:00 на канале ТНТ и платформе PREMIER.