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Жизнь

В барнаульском парке Изумрудный пройдет фестиваль самых ярких предпринимателей

В субботу, 25 мая, в парке Изумрудный пройдет фестиваль самых ярких предпринимателей "А, это алтайское?!". Об этом сообщает администрация парка.

Мероприятие продлится с 10:00 до 18:00.

Гостей ждут увлекательные игры, захватывающая 3D-реальность, знакомство с животным миром и активный спорт. Каждый желающий сможет «полетать» на воздушном шаре в яркой фотозоне, узнать больше о нейросетях, посмотреть сказки, изучить языки и попробовать самый вкусный шоколад.

30 предпринимателей подготовили разнообразные активности, чтобы каждый член семьи нашел себе занятие по душе.

А в 16:00 горожан ждет показ новых коллекций детской одежды и аксессуаров от дизайнеров и производителей.

Ранее стало известно, где барнаульцы могут пожарить шашлык в 2024 году.

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