Мероприятие продлится с 10:00 до 18:00.
Гостей ждут увлекательные игры, захватывающая 3D-реальность, знакомство с животным миром и активный спорт. Каждый желающий сможет «полетать» на воздушном шаре в яркой фотозоне, узнать больше о нейросетях, посмотреть сказки, изучить языки и попробовать самый вкусный шоколад.
30 предпринимателей подготовили разнообразные активности, чтобы каждый член семьи нашел себе занятие по душе.
А в 16:00 горожан ждет показ новых коллекций детской одежды и аксессуаров от дизайнеров и производителей.
Ранее стало известно, где барнаульцы могут пожарить шашлык в 2024 году.
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