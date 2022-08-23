В барнаульском парке пройдет гастрофестиваль. Кормить будут алтайскими продуктами

О фестивале в своем Telegram-канале рассказал управляющий парком Вячеслав Вакаев.

«Впервые на фестивале будут представлены алтайские производители из всех возможных категорий продуктов — от круп и растительных масел до мяса и молочной продукции», — рассказал он.

Помимо эко-ярмарки, на фестивале будут работать большой фудкорт с бесплатной дегустацией, детская и фотозона, спортивная площадка. На сцене будет идти праздничный концерт.

Гостей будут угощать пиццей с алтайской моцареллой. Также они смогут поучаствовать в мастер-классах.

Пройдет фестиваль 27 августа с 10:00 до 21:00.

Ранее на Алтае прошел фестиваль вареников. Там можно было попробовать блюда с необычной начинкой — например, с креветками и редькой.