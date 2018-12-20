В барнаульском Парке спорта бесплатно научат фигурному катанию за семь дней

С 1 по 7 января горожан приглашают на каток, где можно посетить бесплатные мастер-классы по катанию на коньках. Пол и возраст участников значения не имеют.

Ежедневно на новогодних каникулах с 13:00 до 14:00 на уличном катке педагоги клуба по фигурному катанию «Сибирский лед» будут обучать:

правильно набирать скорость и тормозить

изучать скольжение , «фонарики» и «змейку»

«фонарики» и «змейку» балансировать на одной ноге , делать «цаплю» и «ласточку»

делать «цаплю» и «ласточку» закреплять базовые элементы езды , выполнять «стульчик», «присед» и «пистолетик»

выполнять «стульчик», «присед» и «пистолетик» прыгать «козлика» и практиковать выпады

изучать «циркуль» и вращаться на двух ногах.

Это будет первый зимний вариант спортивной программы «Парк спорта. ЗОЖ». Так что с первого дня программы посетители получат паспорт участника, где будет отмечаться посещение и результат.

Итоги проекта подведут 7 января с 13:00 до 14:00 на празднике «Рождество на катке». Организаторы устроят показательные выступления, определят самых активных и наградят подарочными сертификатами на каток до конца сезона.