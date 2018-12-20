Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 декабря -18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
157

В барнаульском Парке спорта бесплатно научат фигурному катанию за семь дней

Программа «Стань фигуристом за 7 дней» стартует 1 января в Парке спорта Алексея Смертина.

Фигурное катание.
Фигурное катание.
Парк спорта Алексея Смертина.

С 1 по 7 января горожан приглашают на каток, где можно посетить бесплатные мастер-классы по катанию на коньках. Пол и возраст участников значения не имеют.

Ежедневно на новогодних каникулах с 13:00 до 14:00 на уличном катке педагоги клуба по фигурному катанию «Сибирский лед» будут обучать:

  • правильно набирать скорость и тормозить
  • изучать скольжение, «фонарики» и «змейку»
  • балансировать на одной ноге, делать «цаплю» и «ласточку»
  • закреплять базовые элементы езды, выполнять «стульчик», «присед» и «пистолетик»
  • прыгать «козлика» и практиковать выпады
  • изучать «циркуль» и вращаться на двух ногах.

Это будет первый зимний вариант спортивной программы «Парк спорта. ЗОЖ». Так что с первого дня программы посетители получат паспорт участника, где будет отмечаться посещение и результат.

Итоги проекта подведут 7 января с 13:00 до 14:00 на празднике «Рождество на катке». Организаторы устроят показательные выступления, определят самых активных и наградят подарочными сертификатами на каток до конца сезона.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
-
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость