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Политика
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Томенко назначил министра спорта Алтайского края

Губернатор края Виктор Томенко назначил на пост министра спорта Алексея Перфильева, возглавлявшего региональную федерацию настольного тенниса. Об этом сообщает сайт правительства. Сейчас в правительстве остались три вакантных должности.

Алексей Перфильев
Алексей Перфильев
Алтайский спорт

Ранее источники в правительстве Алтайского края сообщали altapress.ru, что лонг-лист потенциальных кандидатов в министры спорта был обширным. Назывались руководитель краевой федерации шахмат Артем Поломошнов и директор спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Обь» Александр Звягинцев.

Однако на прошлой неделе стало известно, что пост займет 42-летний Алексей Перфильев.

В числе причин, по которым длительное время не могли подобрать кандидата на пост министра спорта, называли недостаточное финансирование отрасли, из-за чего накопилось много проблем в профессиональных клубах края. Кроме того, категорически не хватает средств на поездки детей на соревнования. Рассказывают даже, что один из претендентов спросил, увеличится ли бюджет отрасли, и получив ответ «нет», отказался.

Тем временем сравнение бюджетов на текущий и следующий годы показывает, что прибавка в финансировании спорта все же произойдет, в основном — за счет увеличения затрат на спорт высших достижений.

Согласно последней версии бюджета на 2018 год (в течение года в него вносились правки), объем денег на спорт составит чуть более 1 млрд рублей. В бюджете на 2019 год предусмотрено 1,344 млрд. Из них 847 млн пойдут на спорт высших достижений (в этом году — 571 млн). Однако, по данным altapress.ru, дополнительные деньги пойдут не в ДЮСШ и не в клубы, а на стройки.

Именно вопрос финансирования спорта будет самым острым для нового министра. Ему нужно будет решать проблемы спортивных долгостроев, например, ледовой арены «Алтай» в Барнауле. Министру также придется бороться за повышение зарплат детских тренеров.

Сегодня вакантными остаются должности двух вице-премьеров и начальника управления юстиции.

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