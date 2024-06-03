В барнаульском парке устроили атмосферный праздник. Куда еще сходить с ребенком в ближайшие дни

Что еще будет в барнаульских парках в июне?
Изумрудный парк, 3-9 июня
Фестиваль уличной культуры «Связь». Сибирские художники превратят 9 мест парка в настоящие арт-объекты.
«Лесная сказка», 12 июня, 12:00
Праздничный концерт «Над Россией солнце светит».
Парки «Солнечный ветер» и «Арлекино», 12 июня, 13:00
Праздники ко Дню России.
Изумрудный парк, 12 июня, 12:00-19:00
Открытые кинопоказы, интерактивная площадка по мини-баскетболу, мастер-классы по рисованию и созданию игрушек, аквагрим и квест «Сила Алтая».
Ульяна Козякова
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