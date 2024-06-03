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Жизнь

В барнаульском парке устроили атмосферный праздник. Куда еще сходить с ребенком в ближайшие дни

1 июня в Изумрудном парке устроили фестиваль для детей с конкурсами, танцами, сладостями и призами. Такой подарок для ребят организовал добрый волонтерский проект «Михутка». Altapress.ru сохранил моменты праздника на видео и узнал, куда еще направиться в ближайшие дни, чтобы поймать такую же атмосферу.

Что еще будет в барнаульских парках в июне?

Изумрудный парк, 3-9 июня

Фестиваль уличной культуры «Связь». Сибирские художники превратят 9 мест парка в настоящие арт-объекты.

«Лесная сказка», 12 июня, 12:00

Праздничный концерт «Над Россией солнце светит».

Парки «Солнечный ветер» и «Арлекино», 12 июня, 13:00

Праздники ко Дню России.

Изумрудный парк, 12 июня, 12:00-19:00

Открытые кинопоказы, интерактивная площадка по мини-баскетболу, мастер-классы по рисованию и созданию игрушек, аквагрим и квест «Сила Алтая».

Ульяна Козякова

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