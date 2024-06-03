В барнаульском парке устроили атмосферный праздник. Куда еще сходить с ребенком в ближайшие дни

1 июня в Изумрудном парке устроили фестиваль для детей с конкурсами, танцами, сладостями и призами. Такой подарок для ребят организовал добрый волонтерский проект «Михутка». Altapress.ru сохранил моменты праздника на видео и узнал, куда еще направиться в ближайшие дни, чтобы поймать такую же атмосферу.