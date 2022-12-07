7 декабря
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Жизнь

В барнаульском поселке отключили, но быстро вернули горячую воду

В барнаульском поселке Южный отключили горячую воду 7 декабря. Это произошло из-за отключения насоса, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кран, горячая вода
Кран, горячая вода
СС0

Насосная станция остановилась в центральном тепловом пункте, уточнили в администрации.

Горячее водоснабжение быстро вернули. На работы ушло менее часа.

«По состоянию на 20.00 работа насосной станции вышла на нормативные параметры», — говорится в сообщении.

Уточняется, что управляющие компании организовали проверку «многоквартирного фонда и социально-значимых объектов на соответствие температурного режиму».

Напомним, жителям алтайского села вернули воду после того, как они подняли на уши соцсети.

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