В барнаульском поселке отключили, но быстро вернули горячую воду

Насосная станция остановилась в центральном тепловом пункте, уточнили в администрации.
Горячее водоснабжение быстро вернули. На работы ушло менее часа.
«По состоянию на 20.00 работа насосной станции вышла на нормативные параметры», — говорится в сообщении.
Уточняется, что управляющие компании организовали проверку «многоквартирного фонда и социально-значимых объектов на соответствие температурного режиму».
Напомним, жителям алтайского села вернули воду после того, как они подняли на уши соцсети.
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