6 декабря
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Жизнь

Жителям алтайского села вернули воду после того, как они подняли на уши соцсети

Холодную воду вернули в село Солоновка Волчихинского района. Ранее ее отключили из-за поломки водонапорной башни, сообщает ИА «Банкфакс».

Кран. Вода.
Кран. Вода.
СС0

Неполадки с подачей ресурса возникли 25 ноября — в водопроводной сети сильно упало давление. Вода появлялась только по ночам примерно в трети домов. Глава района Михаил Тарасов заявил, что водонапорная башня сгнила.

Население начали снабжать по заявкам. В школу подвозили питьевую воду в необходимом количестве, а детей младших классов обеспечивали питанием.

Вместо башни в селе поставили частотный регулятор.

«Это станция первого подъема. Она врезается в трассу, минуя башню, и за счет частотного преобразователя в ней поддерживается давление. Там нужно было сделать врезку, проложить порядка 5−8 м трубы», — объяснил Тарасов.

Глава района также отметил, что летом власти решат, оставить систему в таком состоянии или все-таки строить новое сооружение.

Ранее жители алтайского села пожаловались на отсутствие отопления в морозы.

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