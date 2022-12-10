В барнаульском поселке жители остались без воды

Жильцы многоквартирного дома в поселке Черницк пожаловались, что у них уже сутки нет воды, сообщает Barnaul22 .

Как рассказали жильцы, Росводоканал не пытается устранить проблему. В организации якобы говорят, что они сами должны заниматься восстановлением подачи воды.

«К кому бежать за помощью? Уже нет сил. Сколько будет продолжаться этот беспредел? Вторые сутки Росводоканал бездействует с решением проблемы по восстановлению воды в Черницке», — говорят местные жители.

Люди покупают воду в магазинах, но это не восполняет всех потребностей, жалуются барнаульцы.

Ранее в барнаульском поселке отключили, но быстро вернули горячую воду.