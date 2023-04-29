В барнаульском СГК объяснили, почему они не могут просто «убавить» отопление

Представители СГК в Барнауле объяснили гражданам, почему они не могут просто «убавить» отопление в период жаркой погоды. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании объяснили, что убавить отопление в домах Барнаула невозможно. Такова особенность системы теплоснабжения города.

Вода из тепловых сетей используется не только в качестве отопления. Она еще — греющая среда для подготовки горячей воды, которая течет из крана в квартирах. Для этого нужна температура теплоносителя не ниже +70 градусов, иначе пострадает качество горячей воды.

«Период межсезонья, в ожидании объявления даты окончания отопительного сезона — один из самых непростых в работе для нас. На улице уже летняя жара, а система все еще работает в зимнем режиме», — выразили понимание в компании.

В СГК заявили, что все обращения барнаульцев переданы в тепловую инспекцию.

Ранее в СГК пояснили, что отопление начнут отключать в домах барнаульцев, когда среднесуточная температура наружного воздуха будет держаться на отметке не ниже +8 градусов в течение пяти суток.