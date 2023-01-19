В барнаульском театре прочтут стихи Рождественского, Окуджавы, Вознесенского и Ахмадулиной

В программе вечера стихи Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной, Геннадия Шпаликова и Булата Окуджавы и других авторов.
Атмосферу времени дополнит музыка Микаэла Таривердиева, Булата Окуджавы, Альфреда Шнитке.
Гостям предлагают прийти в определенном дресс-коде — в образе или с аксессуарами в стиле 60-х. Нарядные зрители смогут принять участие в розыгрыше билетов на следующий вечер в театральном кафе, пишет региональный Минкульт.
Пройдет поэтический вечер 24 января в 18:30.
Как выглядели театры в прошлом веке в Барнауле — смотрите в фотоподборке altapress.ru.
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