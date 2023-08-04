4 августа
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Жизнь

В барнаульском центре разработали сервисы для помощи женщинам при домашнем насилии

В барнаульском центре разработали несколько сервисов для помощи женщинам при домашнем насилии. Altapress.ru публикует перечень.

В Краевом кризисном центре для женщин действует телефон бесплатной кризисной линии 8-800-201-47-17.

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, на этой линии работают специалисты, прошедшие специальную подготовку и имеющие опыт работы с пострадавшими от домашнего насилия.

Так же министерство социальной защиты Алтайского края поясняет, что телефонный консультант - это психологическая поддержка. Специалист подстраивается под обстоятельства, он может вас просто выслушать и поддержать разговор.

Но при необходимости, активно включается в оказании помощи.

Насилие. Страх.
Насилие. Страх.
https://unsplash.com/

В Telegram действует чат-бот "Ева". В нем собрана самая важная информация для переживающих ситуацию домашнего насилия.

Раздел «Я в опасности» поможет в случаях, когда нельзя терять ни минуты, нет возможности позвонить или нужно сохранить информацию на будущее.

Психологи кризисного центра для женщин разработали наиболее безопасные и отработанные схемы действий в случае угрозы здоровью и жизни в различных ситуациях.

Сервис содержит информацию о записи на консультации, телефоне доверия для женщин, помощи при заселении в социальную гостиницу, полезные контакты других организаций.

Через помощника можно задать любой интересующий вопрос о центре.

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