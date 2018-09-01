Читайте нас в соцсетях
3 сентября 10°C
Новости
Вся лента
Жизнь
907

В барнаульском туркластере отреставрируют здание бывшего магазина купца Второва

В Барнауле за 4,8 млн рублей собираются отреставрировать здание на улице Льва Толстого, 32. На сайте госзакупок сообщается, что помещение планируют подготовить для работы коллективов алтайской филармонии.

Льва Толстого, 32.
Льва Толстого, 32.
staslandia.ru

Специалисты должны будут разработать проектную и рабочую документации. Деньги на реставрацию объекта культурного наследия выделят из краевого бюджета.

На улице требуется восстановить асфальтовое покрытие, отреставрировать фасад здания, заменить окна и входные проемы, обустроить крыльцо и козырьки.

В проектных требованиях говорится, что помещение должны подготовить для современного использования трех коллективов филармонии Алтайского края. На первом этаже будет вестибюль с гардеробом и санузлом, а на втором — репетиционные помещения, раздевалки, кабинеты, душевые, склады для костюмов и инструментов.

Общая площадь здания составляет 2,1 тыс. кв. метров. Приспособить для филармонии рассчитывают около 1 тыс. кв. метров помещения.

Справка

В двухэтажном здании на ул. Льва Толстого, 32 в конце XIX века находился магазин купца Александра Второва. Сейчас в здании работают салон штор, турагентство, торгово-сервисный центр и три магазина.

Источник фото.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка