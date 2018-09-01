В барнаульском туркластере отреставрируют здание бывшего магазина купца Второва

Специалисты должны будут разработать проектную и рабочую документации. Деньги на реставрацию объекта культурного наследия выделят из краевого бюджета.
На улице требуется восстановить асфальтовое покрытие, отреставрировать фасад здания, заменить окна и входные проемы, обустроить крыльцо и козырьки.
В проектных требованиях говорится, что помещение должны подготовить для современного использования трех коллективов филармонии Алтайского края. На первом этаже будет вестибюль с гардеробом и санузлом, а на втором — репетиционные помещения, раздевалки, кабинеты, душевые, склады для костюмов и инструментов.
Общая площадь здания составляет 2,1 тыс. кв. метров. Приспособить для филармонии рассчитывают около 1 тыс. кв. метров помещения.
Справка
В двухэтажном здании на ул. Льва Толстого, 32 в конце XIX века находился магазин купца Александра Второва. Сейчас в здании работают салон штор, турагентство, торгово-сервисный центр и три магазина.