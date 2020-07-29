В барнаульском Затоне возводят «непотопляемую сцену» на все непогоды жизни

Сцену в Затоне строят для праздников. К примеру, на новой площадке планируют встретить День города — если позволит эпидемиологическая обстановка.
«Теперь артистам не страшен ни дождь, ни ветер — уличная сцена защищена от непогоды навесом и ограждением», — рассказали в программе «На первом плане. Барнаул».
О красивой сцене в микрорайоне мечтали давно. Ранее все выступления проходили на деревянной полусгнившей площадке, поэтому из-за дождя отменяли все мероприятия.
На строительство потратили более 230 тыс. рублей, из которых 190 тысяч получили за победу в конкурсе городских проектов среди некоммерческих организаций.
«В Затоне уверены — сцена пустовать не будет», — подчеркнули в телесюжете.
Ранее в мэрии Барнаула приняли решение уничтожить всех комаров по дороге в Затон.