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Жизнь

В барнаульском Затоне возводят «непотопляемую сцену» на все непогоды жизни

В поселке Затон, который часто страдает от наводнений, строят качественную сцену, сообщает мэрия Барнаула.

Сцену строят в Затоне.
Сцену строят в Затоне.
кадр из видео.

Сцену в Затоне строят для праздников. К примеру, на новой площадке планируют встретить День города — если позволит эпидемиологическая обстановка.

«Теперь артистам не страшен ни дождь, ни ветер — уличная сцена защищена от непогоды навесом и ограждением», — рассказали в программе «На первом плане. Барнаул».


О красивой сцене в микрорайоне мечтали давно. Ранее все выступления проходили на деревянной полусгнившей площадке, поэтому из-за дождя отменяли все мероприятия.

На строительство потратили более 230 тыс. рублей, из которых 190 тысяч получили за победу в конкурсе городских проектов среди некоммерческих организаций.

«В Затоне уверены — сцена пустовать не будет», — подчеркнули в телесюжете.

Ранее в мэрии Барнаула приняли решение уничтожить всех комаров по дороге в Затон.

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