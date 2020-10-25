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25 октября 0°C
Жизнь

В Барнаульском зоопарке показали птичку после рентгена, подброшенную в коробке с надписью «Жорик»

Барнаульский зоопарк на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видео с рассказом о состоянии молодого журавля, которого принесли неизвестные люди.

Молодой журавлик Жорик в Барнаульском зоопарке.
Молодой журавлик Жорик в Барнаульском зоопарке.
https://vk.com/zoo_22

Напомним, журавль появился в зоопарке в начале сентября — у ворот оставили коробку с надписью «Жорик».

После осмотра ветеринар выяснил, что у птицы неправильно срослось крыло после перелома и летать она больше никогда не сможет.

Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев отметил, что к нему часто поступают сообщения с просьбой рассказать о состоянии журавлика.

«Сегодня только что она вернулась с рентгена. Обследовали ее полностью. И можем сказать, что птичка находится в очень хорошем состоянии», — успокоил Писарев подписчиков.

Писарев отметил, что журавль останется жить в зоопарке. Для этого сейчас оформляют документы в алтайское минприроды.

«Направили запросы, чтобы эта птица осталась жить постоянно на территории зоопарка», — рассказал Писарев.

Ранее Барнаульский зоопарк показал, как попугай вздыхает и грызет «прибитое к дереву» яблоко.

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