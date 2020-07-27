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Жизнь

Барнаульский зоопарк показал, как попугай вздыхает и грызет «прибитое к дереву» яблоко

Барнаульский зоопарк на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видео с принципиальным попугаем, которому «гастрономический вызов» бросило сочное яблоко.

Попугай и яблоко в зоопарке "Лесная сказка".
Попугай и яблоко в зоопарке "Лесная сказка".
кадр из видео.

«Правильный завтрак — залог успешного дня», — отметили в подписи к нескольким роликам.


На кадрах небольшой попугай пытается осилить зеленое яблоко, размером практически с птичку. Почти получилось — съел чуть больше половины.

Правда, чем меньше оставалось от яблока, тем хуже фрукт заходил в попугая и от этого тягостнее было самому пернатому. Вздыхал, отворачивался, но есть продолжал.

В зоопарке предложили вспомнить, как зовут попугая, который не привык сдаваться. Оказалось, что птица живет там уже давно, но ее мало кто помнит.


Ранее барнаульский зоопарк показал, как изголодавшиеся по гостям леопарды облизываются и ждут посетителей.

Кстати, 29 июля в «Лесной сказке» отпразднуют Международный день тигра, в честь этого тигрят выпустят на прогулку и покажут всем.

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