Барнаульский зоопарк показал, как изголодавшиеся по гостям леопарды облизываются и ждут посетителей

«Наидобрейшее утро, друзья. Сегодня в 10:00 зоопарк вновь открывает свои двери для гостей. Обращаем ваше внимание, что обязательным условием посещения является маска (в соответствии с указом губернатора)», — отметили в приглашении.
На видео черный леопард — мальчик, пятнистый — девочка. Кошки разглядывают из домика суматоху вокруг перед открытием.
Ранее директор «Лесной сказки» Сергей Писарев рассказал, как вести себя в зоопарке: держите между собой дистанцию в одну пуму.
Напомним, зоопарк закрыли для посещений 26 марта из-за распространения коронавируса.
Ранее altapress.ru рассказал, как звери страдают из-за отсутствия посетителей. Например, тигрица Багира, львы Алтай и Ая, а также медведи Жора и Даша очень ждали внимания людей.