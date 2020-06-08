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Жизнь

Барнаульский зоопарк показал, как изголодавшиеся по гостям леопарды облизываются и ждут посетителей

Барнаульский зоопарк на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видео с леопардами за пару часов до открытия после вынужденной самоизоляции.

В барнаульском зоопарке после карантина ждут гостей.
В барнаульском зоопарке после карантина ждут гостей.
кадр из видео.

«Наидобрейшее утро, друзья. Сегодня в 10:00 зоопарк вновь открывает свои двери для гостей. Обращаем ваше внимание, что обязательным условием посещения является маска (в соответствии с указом губернатора)», — отметили в приглашении.

На видео черный леопард — мальчик, пятнистый — девочка. Кошки разглядывают из домика суматоху вокруг перед открытием.


Ранее директор «Лесной сказки» Сергей Писарев рассказал, как вести себя в зоопарке: держите между собой дистанцию в одну пуму.

Напомним, зоопарк закрыли для посещений 26 марта из-за распространения коронавируса.

Ранее altapress.ru рассказал, как звери страдают из-за отсутствия посетителей. Например, тигрица Багира, львы Алтай и Ая, а также медведи Жора и Даша очень ждали внимания людей.

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