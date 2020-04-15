Чрезвычайный режим, разумеется, повлиял на работу барнаульского зоопарка. Ворота заведения закрыты, но за ними все равно идет активная деятельность. Почему не разбежался персонал и как чувствуют себя животные, когда мир начинает сходить с ума, — в материале altapress.ru.

Защита превыше всего

Барнаульский зоопарк закрылся для посетителей 26 марта. В тот же день директор Сергей Писарев организовал собрание со всеми работниками и провел инструктаж по мерам безопасности на карантине.

Сергей Писарев,

директор зоопарка:

Мы приняли все меры для обработки территории зоопарка. Эти мероприятия проводятся у нас в штатном режиме два раза в год, а также по мере необходимости. Весенний и осенний период — обязательно. Если очень сырая погода летом, то мы проводим обработку еще раз. Использование дезинфицирующих средств для вольеров и территории — это норма. Но в связи с текущей ситуацией приходится уделять безопасности дополнительное внимание.

Животные и питание

По словам директора зоопарка, главное, что все его обитатели чувствуют себя хорошо. У них есть еда, профессиональный уход и забота. Одним словом, минусы карантина на зверях практически не отразились.

В Барнаульском зоопарке. Анна Зайкова , altapress.ru

Сергей Писарев,

директор зоопарка:

В декабре, как только мы узнали о ситуации в Китае и о том, что закрылся Пекинский зоопарк, сразу запаслись продуктами питания. На всякий случай. И этот случай наступил. Поэтому на апрель и май еды для животных достаточно. Спасибо нашим друзьям и спонсорам, которые помогают. Кто-то поставляет зерно, кто-то — сено и комбикорма, а кто-то — корма для хищников.

В зоопарке не придерживаются принципа экономии. Все животные получают пищу в таком количестве, в котором она необходима. Сергей Писарев говорит о том, что звери должны выглядеть красиво всегда и получать полноценное питание и витамины независимо от ситуации в мире.

Все хорошо, только вот питомцы скучают по посетителям. Например, тигрица Багира, львы Алтай и Ая, канадская пума, медведи Жора и Даша.

В Барнаульском зоопарке. Анна Зайкова , altapress.ru

Сергей Писарев,

директор зоопарка:

Они любимцы публики и очень скучают по вниманию, мы это видим. Как только кто-то заходит на территорию зоопарка, звери мгновенно поднимают свои головы, залезают на будки, чтобы посмотреть, кто пришел.

Новый график

По словам Писарева, в условиях карантина руководство зоопарка разработало новый график, по которому теперь работает персонал.

Сергей Писарев,

директор зоопарка:

Мы приобрели всю необходимую защиту для персонала. У нас есть перчатки, повязки на лицо, антисептические средства. Все в достаточном количестве.

На собрании в день закрытия зоопарка директор предложил тем, кто боится работать в такое время, уйти. Но все остались. Работников старше 60 лет отправили в отпуск с сохранением полной заработной платы.

В Барнаульском зоопарке. Анна Зайкова , altapress.ru

Все сотрудники сейчас работают по сокращенному графику, но заработная плата за март выплачивается в полном объеме. Так же будет и в апреле.

Финансовая сторона

Барнаульский зоопарк работает от выручки, которая связана с продажей билетов. Из-за закрытия в самый прибыльный весенний период доход заведения резко снизился.

Сергей Писарев,

директор зоопарка:

К сожалению, мы закрылись в период весенних каникул, когда посещаемость самая высокая. Из-за этого мы потеряли примерно 300−400 тыс. рублей. Финансовые потери будут ощутимы позже, зимой. Летом мы накапливаем средства на зиму, так как в холодное время года сибирские зоопарки посещают лишь единицы.

В барнаульском зоопарке. Altapress.ru , Анна Зайкова

С введением карантина Сергею Писареву стало поступать огромное количество сообщений и звонков с предложениями о материальной помощи. Но один звонок запомнился директору зверинца особенно.

Сергей Писарев,

директор зоопарка:

Меня до слез тронул звонок двух женщин пенсионного возраста, которые предложили материальную помощь. Мы, конечно же, отказались принимать деньги у пенсионерок, но они все равно пришли и принесли для животных мороженые ягоды.

Зоопарк онлайн

С наступлением пандемии в мире людей в мире зверей не изменилось ничего. Они чувствуют себя комфортно и продолжают пополнять зоопарк новыми малышами. Например, недавно родившийся медвежонок уже бегает.

В барнаульском зоопарке. Altapress.ru , Анна Зайкова

Сергей Писарев замечает одну проблему: маленьких обитателей никто не видит, не наслаждается этим. Но ее решают весьма современным способом.

Сергей Писарев,

директор зоопарка:

Малышей много, и эту милоту хочется показать посетителям. Мы стараемся демонстрировать все происходящее в нашем Instagram. Буквально на днях, когда в ТРЦ Galaxy закрылся контактный зоопарк и нам передали животных, мы выставили видеоролики о каждом из них.

На сегодняшний день администрация зверинца начала выпускать новую рубрику в своем аккаунте. Она посвящена трем любопытным фактам о животных, которые до этого не знал почти никто. Такие видео планируется делать о каждом жителе барнаульского зоопарка.

Животные в барнаульском зоопарке. Фото предоставил барнаульский зоопарк.

Количество подписчиков в социальных сетях зверинца непрерывно растет. Сергей Писарев заметил это уже за первую неделю карантина. Например, сейчас в Instagram уже более 30 тыс. подписчиков.

Сергей Писарев,

директор зоопарка:

Я благодарен всем, кто следит за нами и хорошо отзывается о проделанной работе. Радует то, что мы доставляем огромное количество позитива. Люди в отзывах пишут, что в такое сложное время получают от нас в дар теплые эмоции и веселье. А это главная награда.

К слову, в зверинце идет активная подготовка к летнему сезону. Территория приводится в порядок, а работники готовятся к открытию.