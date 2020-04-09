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Жизнь

В Барнаульском зоопарке поселился очковый кайман

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» появился крокодиловый кайман. Фотографии питомца опубликовали в официальном аккаунте парка в Instagram.

Крокодил в Барнауле.
Крокодил в Барнауле.
https://www.instagram.com/zoo22.ru/

Крокодиловый кайман или очковый кайман — некрупный аллигатор с длинной, суженной спереди мордой и крупными зубами. Основная пища этого каймана — моллюски, пресноводные крабы, земноводные, небольшие рептилии, мелкие млекопитающие и рыба.

Имя новому питомцу пока не придумали.

Подписчики зоопарка в соцсетях отмечают, что с нетерпением ждут открытия зоопарка.

«Скорее бы карантин закончился! У вас столько нового! Все, ждите наплыва посетителей после карантина», — пишут барнаульцы.

Экзотических животных (игуану, питона, каймановую черепаху) в «Лесную сказку» забрали из одного из контактных зоопарков города.

Барнаульский зоопарк временно закрылся для посещений 26 марта.

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