В Барнаульском зоопарке поселился очковый кайман

Крокодиловый кайман или очковый кайман — некрупный аллигатор с длинной, суженной спереди мордой и крупными зубами. Основная пища этого каймана — моллюски, пресноводные крабы, земноводные, небольшие рептилии, мелкие млекопитающие и рыба.
Имя новому питомцу пока не придумали.
Подписчики зоопарка в соцсетях отмечают, что с нетерпением ждут открытия зоопарка.
«Скорее бы карантин закончился! У вас столько нового! Все, ждите наплыва посетителей после карантина», — пишут барнаульцы.
Экзотических животных (игуану, питона, каймановую черепаху) в «Лесную сказку» забрали из одного из контактных зоопарков города.
Барнаульский зоопарк временно закрылся для посещений 26 марта.