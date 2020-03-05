В барнаульском зоопарке построят «депутатские квартиры» элит-класса

В Барнаульском зоопарке приступают к строительству двух вольеров для белых тигров. Как и требуется по новому законодательству, пространство для животных в неволе будет существенно расширено. Площадь только одной такой «квартиры» составит 600 кв. метров.

По словам Сергея Писарева, директор Барнаульского зоопарка, строительные работы будет вести частный инвестор. Его имя он пока не называет, говоря лишь, что это депутат городской думы.

Стоимость одного вольера составит примерно 5−6 млн рублей. Построить их планируется два, так как тигры вместе не живут, предпочитая свободные отношения.

В Барнаульском зоопарке. Анна Зайкова , altapress.ru

В каждом из вольеров будет несколько отделений — просторная территория для прогулок, размножения и лечения. Между вольерами планируется сделать переход, чтобы самка, когда ей захочется, могла ходить к «соседу» в гости.

В ближайшее время на выделенной под строительство площадке инвестор начнет проектные работы.

Открыть вольеры в Барнаульском зоопарке планируют к своему дню рождения 10 августа.