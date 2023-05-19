В барнаульском зоопарке появилась гостевая юрта для выставок и чаепитий

Большую юрту разместили на мини-ферме в зоопарке. Писарев заявил, что она начнет принимать гостей уже в конце мая.
В юрте будут проводить выставки, а также устраивать экскурсии и показывать быт народов. Первая выставка будет посвящена животным.
Юрта будет работать круглый год. Летом здесь будут проводить экскурсии, а зимой - пить горячий чай.
"Исполнилось еще одна мечта. Будем пить чай в юрте. Зимой. В мороз. Песни будем орать", - заявил Сергей Писарев.
Ранее стало известно, что барнаульский зоопарк передаст львенка Алтая зоопарку Самары.