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Жизнь

В барнаульском зоопарке появятся звериные ясли

Весной в барнаульском зоопарке хотят открыть звериные ясли. Идея обустроить специальную зону возникла после прошлогоднего беби-бума в «Лесной сказке», пишут «Вести Алтай».

Тигрята.
Тигрята.
Скриншот видео с vk.com/zoo_22

В яслях хотят размещать всех новорожденных питомцев, которые появятся на свет в этом году. Сейчас звери непривычно рано почувствовали приход тепла. Медведи уже вышли из спячки, а кошачьи греются на солнце, отметил директор зоопарка Сергей Писарев.

По его словам, с приходом весны сотрудники зоопарка меняют рацион питомцев: добавляют больше овощей, а некоторых садят на диету. Животные, которые зимой содержали в открытых вольерах, получали удвоенное питание, теперь же им нужно меньше пищи.

Altapress.ru писал, что в 2018 году в барнаульском зоопарке родилось более сорока разных детенышей. Потомство, в частности, принесли тигры, волки и косули.

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