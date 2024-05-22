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Жизнь

В барнаульской больнице вместе с детьми «лечатся» тараканы

Барнаульцы жалуются на санитарное состояние «КГБУЗ «Детская городская больница №1». Об этом пишет «Инцидент Барнаул».

Горожанка отметила, что проходить лечение в учреждении невозможно, так как помимо прочей антисанитарии больницу якобы заселили тараканы. Ночью дети просят персонал оставить свет в коридоре включенным, чтобы тараканы не были активными.

Ночью насекомые падают с потолка, ползут по стенам и оказываются в личных вещи больных. Также часто тараканов замечают на посуде.

В комментариях под постом подтвердили, что насекомых в данной больницы действительно много.

Ранее сообщалось, что в Бийске дезинфекторы отметили нашествие тараканов.

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