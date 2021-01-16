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Жизнь

В барнаульской «Ласке» рассказали, сколько стерилизаций и кастраций провели с помощью Путина

Барнаульский приют для животных «Ласка» подвел итоги большой кампании по стерилизации и кастрации животных, проведенной на средства гранта президента страны Владимира Путина.

В Барнауле целый год работал бесплатный пункт стерилизации и кастрации.
В Барнауле целый год работал бесплатный пункт стерилизации и кастрации.
Приют "Ласка"

За 2020 год на профилактические мероприятия было потрачено 5 млн рублей, из которых почти 3 млн — сумма президентского гранта. Стерилизовать удалось 1045 животных.

Все операции проводились в специальном пункте бесплатной стерилизации под названием «Только желанные щенки» — помещение было предоставлено мэрией Барнаула. Операции проводили 8 опытных хирургов.

В «Ласке» рассказали, что бесплатной услугой пользовались как хозяева домашних животных, так и просто неравнодушные жители Барнаула и волонтеры.

Операционный рекорд был установлен в день, когда одна из женщин привезла в приют 12 своих кошек. Операции «позволили остановить прирост животных у нее в квартире и минимизировать конфликт с соседями из-за запаха», объяснили в «Ласке».

В Барнауле целый год работал бесплатный пункт стерилизации и кастрации.
В Барнауле целый год работал бесплатный пункт стерилизации и кастрации.
Приют «Ласка»

В 2021 году барнаульский пункт стерилизации «Только желанные щенки» продолжит работу на льготной основе.

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