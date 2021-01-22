В барнаульской многоэтажке загорелся подвал, эвакуировали 38 человек

Около 20 минут потребовалось спасателям, чтобы ликвидировать возгорание. Его площадь составила около 8 кв. м.
Горел утеплитель на трубах.
Пожар в подвале угрожает жильцам всего дома, потому что дым за считанные секунды поднимается вверх, отметили в экстренном ведомстве.
К тому же, тушение огня в подвальных помещениях не так просто для самих пожарных.
«Причинами дополнительных сложностей при тушении может быть запутанная планировка подвала, сильное задымление (как следствие — полное отсутствие видимости), проблемы с отключением электропитания, захламленность подвалов, наличие в них горючих материалов», — рассказал руководивший тушением пожара Андрей Шевченко.
ЧП обошлось без пострадавших. В работе участвовали пять единиц техники и 13 человек.
Ночью 19 января в Барнауле произошел пожар в пятиэтажном общежитии АлтГТУ на пр. Комсомольском.