В барнаульской многоэтажке загорелся подвал, эвакуировали 38 человек

22 января в Барнауле произошел пожар в подвале 9-этажки на ул. Суворова. Прибывшие на место пожарные вывели из здания 38 человек, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в жилом доме на ул.. Суворова в Барнауле.

Около 20 минут потребовалось спасателям, чтобы ликвидировать возгорание. Его площадь составила около 8 кв. м.

Горел утеплитель на трубах.

Пожар в подвале угрожает жильцам всего дома, потому что дым за считанные секунды поднимается вверх, отметили в экстренном ведомстве.

К тому же, тушение огня в подвальных помещениях не так просто для самих пожарных.

«Причинами дополнительных сложностей при тушении может быть запутанная планировка подвала, сильное задымление (как следствие — полное отсутствие видимости), проблемы с отключением электропитания, захламленность подвалов, наличие в них горючих материалов», — рассказал руководивший тушением пожара Андрей Шевченко.

ЧП обошлось без пострадавших. В работе участвовали пять единиц техники и 13 человек.

Ночью 19 января в Барнауле произошел пожар в пятиэтажном общежитии АлтГТУ на пр. Комсомольском.