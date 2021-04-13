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Жизнь

В Барнаульской «мусорной» зоне поменяется регоператор

Конкурсная комиссия определилась с новым региональным оператором по обращению с ТКО в Барнаульской зоне, пишет «Банкфакс», основываясь на документах сайта для размещения информации о торгах.

Вывоз мусора в Барнауле.
Вывоз мусора в Барнауле.
реготделение ОНФ.

На ближайшие девять лет эту роль может взять на себя компания из Барнаула «Эко-Утилизация». За свои услуги там запросили 11 млрд рублей. Для сравнения, действующий регоператор «Эко-Комплекс» запросил 11,7 млрд рублей, а третий участник, «Экосоюз», 11,6 млрд рублей.

Со 2 июня 2021 и до конца 2030 года «Эко-Утилизация» будет заниматься обращением с ТКО на территории Барнаульской Зоны (Барнаул, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, Калманский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский и Троицкий районы).

До 1 июня еще работает «Эко-Комплекс», договор с которым заключали на три года. Там сообщили, что не планируют уходить с рынка после истечения срока.

Учитывая, что «Эко-Комплекс» эксплуатирует единственный барнаульский полигон ТКО, то в любом случае компания будет взаимодействовать с новым регоператором.

В 2020 году должны пройти конкурсы еще в трех зонах: Заринской, Алейской и Славгородской.

Осенью 2020 года altapress.ru сообщал, что «Эко-Комплекс» готовит сотни исков к предпринимателям.

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