В Башкирии спасли из реки убегавшего от волков лосенка

В Башкирии ветеринары спасли лосенка, который, убегая от волков, упал в водоем и не мог самостоятельно выбраться, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Минприроды региона Лилию Нуретдинову.

Случай произошел в Гафурийском районе республики. ГТРК «Башкортостан» опубликовала видеозапись очевидца инцидента, который рыбачил неподалеку. Он рассказал, что лосенок попал в ловушку и застрял во льду, убегая от хищников, которые все же успели его подрать.

Опытные охотники говорят, что лоси прячутся от хищников в водоеме. В этом случае тоже так произошло — лосенка преследовали трое волков, и он пытался скрыться от них в реке.

Очевидцы вызвали инспектора Минприроды и ветеринара, который зашил рваные раны лосенка. Сейчас сохатый чувствует себя хорошо, определили его в центр спасения диких животных «Куляшка» в Кушнаренковском районе.

«Спасенному лосенку нет и года, он родился в этом год, думаю, весной его отпустят в лес», — рассказала Лилия Нуретдинова.