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Жизнь

В Белокурихе в одном из санаториев ликвидировали пожар

В одном из санаториев Белокурихи 25 января случился пожар.

Огонь. Спичка. Поджог.
Огонь. Спичка. Поджог.
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Региональное МЧС сообщает, что пожар удалось ликвидировать.

На момент прибытия первого подразделения горел переход между корпусами, ранее там велись ремонтные работы.

Отмечается, что пожар был оперативно локализован, а после ликвидирован. Площадь возгорания составила 20 кв. метров.

Проживающих на территории санатория экстренно эвакуировали, всего там находилось 198 человек, среди которых 16 детей. Пострадавших нет.

В настоящее время причина возгорания выясняется.

Ранее сообщалось, что в Бийске из горящего дерева спасли двух человек.

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