В Белоруссии 136 человек отправили в СИЗО за комментарии о смерти офицера КГБ

Сотрудник подразделения «Альфа» Федосюк погиб 28 сентября в Минске — в перестрелке при штурме квартиры Андрея Зельцера, работавшего в ИТ-компании EPAM Systems.
По версии СК, силовики проводили мероприятия «по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». В квартире взломали дверь, после чего Зельцер застрелил Федосюка и погиб от ответного огня.
Смерть силовика начали бурно обсуждать в сети, причем в некоторых случаях весьма цинично. Глава администрации президента Беларуси заявил, что комментаторам «бессмысленно зачищать свои соцсети».
6 октября СК опубликовал пост под названием «Вас предупреждали! «Все, кто сделал «хайп» на горе семьи офицера, будут найдены».
«В сети стали появляться комментарии и видеоролики, которые отличались своим цинизмом. Комментаторы, полагаясь на анонимность и мнимую безнаказанность, продолжили свою травлю, оскорбления и унижения. В настоящее время расследуется уголовное дело. Подозреваемыми являются 136 так называемых «анонимных комментаторов». К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия для дачи окончательной правовой оценки их действиям и предъявления обвинения», — рассказали в ведомстве.
В СК подчеркнули, что 136 — это явно не окончательное число: «Продолжается работа по установлению подобного рода преступлений и выявлению лиц к ним причастных».
Стоит отметить, что Федосюк принимал участие в нейтрализации группы ЧВК Вагнера в Минске в июле 2020 года, когда в санатории задержали российских наемников.
Именно этот факт припомнили жители России после гибели силовика в квартире. Комментарии россиян не оставил без внимания президент Беларуси Александр Лукашено.
«Я всех представителей братского народа хотел бы повернуть обратно, чтобы они обратили внимание на работу наших спецподразделений, той же группы «А», этого же погибшего парня. Вот я хотел бы, чтобы они там посмотрели, как действовали наши ребята против 30 прошедших не одну войну специалистов, которые не просто штаны не успели натянуть на пятую точку, даже глаз не успели открыть и моргнуть», — ответил Лукашенко тем, кого не может отправить в СИЗО.