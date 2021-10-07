В Белоруссии 136 человек отправили в СИЗО за комментарии о смерти офицера КГБ

В Белоруссии 136 человек заключили под стражу по уголовному делу из-за комментариев о смерти сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, сообщает республиканский СК.

Сотрудник подразделения «Альфа» Федосюк погиб 28 сентября в Минске — в перестрелке при штурме квартиры Андрея Зельцера, работавшего в ИТ-компании EPAM Systems.

По версии СК, силовики проводили мероприятия «по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». В квартире взломали дверь, после чего Зельцер застрелил Федосюка и погиб от ответного огня.

Смерть силовика начали бурно обсуждать в сети, причем в некоторых случаях весьма цинично. Глава администрации президента Беларуси заявил, что комментаторам «бессмысленно зачищать свои соцсети».

6 октября СК опубликовал пост под названием «Вас предупреждали! «Все, кто сделал «хайп» на горе семьи офицера, будут найдены».

«В сети стали появляться комментарии и видеоролики, которые отличались своим цинизмом. Комментаторы, полагаясь на анонимность и мнимую безнаказанность, продолжили свою травлю, оскорбления и унижения. В настоящее время расследуется уголовное дело. Подозреваемыми являются 136 так называемых «анонимных комментаторов». К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия для дачи окончательной правовой оценки их действиям и предъявления обвинения», — рассказали в ведомстве.

В СК подчеркнули, что 136 — это явно не окончательное число: «Продолжается работа по установлению подобного рода преступлений и выявлению лиц к ним причастных».

Стоит отметить, что Федосюк принимал участие в нейтрализации группы ЧВК Вагнера в Минске в июле 2020 года, когда в санатории задержали российских наемников.

Именно этот факт припомнили жители России после гибели силовика в квартире. Комментарии россиян не оставил без внимания президент Беларуси Александр Лукашено.