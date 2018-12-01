В «Битве экстрасенсов» ответили на обвинения в «продажности»

Информация о том, что за 450 тысяч рублей можно выйти в финал «Битвы экстрасенсов» на ТНТ, не соответствуют действительности, заявила РИА «Новости» продюсер шоу Мария Шайкевич.

Как сообщает издание, Шайкевич уверяет, что купить участие в шоу, в финале или победу в нем — невозможно.

«"Битва экстрасенсов» вот уже много лет является не только одним из рейтинговых шоу на российском телевидении, но и главным событием в мире эзотерики, — заявила Шайкевич, — Попасть в проект мечтают тысячи экстрасенсов, но большинство не выдерживает жесточайшего отбора. Именно такие обиженные маги и выдумывают небылицы про то, что для того, чтобы попасть в «Битву», якобы нужно заплатить".,

Продюсер также посоветовала экстрасенсам, желающим попасть в шоу, «не копить деньги, а развивать свои способности».

Ранее бывший участник проекта «Битва экстрасенсов» в анонимном интервью телеканалу «360» рассказал, что ему предлагали заплатить за выход в финал за 450 тысяч рублей. По его словам, всех участников ведут редакторы. Перед испытаниями им дают всю необходимую информацию, заранее добытую продюсерами. В 2017 году бывший ведущий проекта Михаил Пореченков заявлял, что в последних сезонах участники играют, и это шоу на 99,9%.