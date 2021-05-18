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Жизнь

В Бийске будут судить подростков, раздевших девушку и бутылкой выбивавших несуществующий долг

В Алтайском крае предстанут перед судом трое несовершеннолетних, совершивших несколько преступлений в отношении знакомой девушки, сообщает региональный СК.

Насилие.
Насилие.
CCO

Трое 17-летних жителей Бийска — юноша и две девушки — получили по три обвинения: «групповой разбой», «действия сексуального характера с угрозой убийством и тяжким вредом здоровью» и «изготовление порнографии».

«В августе 2020 года трое подростков пришли домой к знакомой 18-летней жительнице, которую попросили прогуляться, чтобы обсудить денежный долг», — рассказали в ведомстве.

Пришли на пустынный участок возле реки Бия, где девушку заставили раздеться и жестоко избили, в том числе пластиковой бутылкой с водой.

«Угрожали ножом и вымогали отдать несуществующий денежный долг. А также забрали имеющиеся при ней деньги и кольцо», — отметили в СК.

Подростки унижали девушку и снимали происходящее на телефон. После пришли к ней домой, где продолжили издевательства, а также «совершили иные действия сексуального характера».

Чтобы шантажировать девушку, подростки разместили в соцсети сделанные фото и видео, а также разослали ее знакомым.

В ходе следствия каждый из обвиняемых вину признал частично, перекладывая ответственность друг на друга. Уголовное дело направили в суд.

Ранее уполномоченная по правам ребенка сравнила детей с бешеными собаками, за что получила волну критики в свой адрес.

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