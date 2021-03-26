В Бийске бьют тревогу из-за массовых сокращений

Уже потеряли работу 10 человек (весь отдел спорта) и еще предстоит сокращение, говорится в группе biysk.22 в Instagram.
Таким образом из 42 человека штата дворца остается 15 человек на весь ДК, которые «не смогут в полном объеме и качественно выполнять свою работу».
«Мы призываем работников Олеумного завода и всех неравнодушных горожан помочь сохранить Дворец для города, не дать разграбить его и пустить под откос», — просят авторы обращения.
«У Студеникина (Александр Студеникин — глава Бийска, — прим.ред.) нет средств на содержание ДК. Новые хозяева завода тоже не хотят тратить лишние деньги и избавляются от всего, что принадлежало заводу. Работники ДК молодцы, держатся, проводят из возможных ресурсов праздники, ведь им нужно не ударить в грязь лицом перед людьми, не показав, что они все делают из того что есть и теми силами, которыми располагают», — оставила под постом комментарий одна из местных жительниц.
Ранее сообщалось, что завод избавляется от непрофильного актива, лишатся работы 42 сотрудника. Об этом сказал глава краевого минпромэнерго Вячеслав Химочка.
Позже БОЗ опроверг информацию. «Оптимизировали» четырех сотрудников Дворца культуры и спорта и шесть — заводского санатория «Нина».