В Бийске бьют тревогу из-за массовых сокращений

Уже потеряли работу 10 человек (весь отдел спорта) и еще предстоит сокращение, говорится в группе biysk.22 в Instagram.

Таким образом из 42 человека штата дворца остается 15 человек на весь ДК, которые «не смогут в полном объеме и качественно выполнять свою работу».

«У Студеникина (Александр Студеникин — глава Бийска, — прим.ред.) нет средств на содержание ДК. Новые хозяева завода тоже не хотят тратить лишние деньги и избавляются от всего, что принадлежало заводу. Работники ДК молодцы, держатся, проводят из возможных ресурсов праздники, ведь им нужно не ударить в грязь лицом перед людьми, не показав, что они все делают из того что есть и теми силами, которыми располагают», — оставила под постом комментарий одна из местных жительниц.