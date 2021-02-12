В Бийске и Барнауле до Дня влюбленных будет «черное небо»

Ожидается, что такая ситуация продлится с 16:00 12 февраля до 12:00 14 февраля.
Также синоптики обещают понижение температуры воздуха 12 февраля до -39 градусов.
13 февраля ожидается −17… −22, 14 февраля будет уже −3… −8 градусов.
Алтайские синоптики предупредили жителей Барнаула и Бийска о метеоусловиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей первой степени опасности.
Ожидается, что такая ситуация продлится с 16:00 12 февраля до 12:00 14 февраля.
Также синоптики обещают понижение температуры воздуха 12 февраля до -39 градусов.
13 февраля ожидается −17… −22, 14 февраля будет уже −3… −8 градусов.
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