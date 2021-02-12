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Жизнь

В Бийске и Барнауле до Дня влюбленных будет «черное небо»

Алтайские синоптики предупредили жителей Барнаула и Бийска о метеоусловиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей первой степени опасности.

Смог в Барнауле. Июль 2019.
Смог в Барнауле. Июль 2019.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Ожидается, что такая ситуация продлится с 16:00 12 февраля до 12:00 14 февраля.

Также синоптики обещают понижение температуры воздуха 12 февраля до -39 градусов.

13 февраля ожидается −17… −22, 14 февраля будет уже −3… −8 градусов.

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