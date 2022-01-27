В Бийске интуиция помогла полицейским спасти пенсионерку из горящего дома

В Алтайском крае полицейские первыми приехали на пожар и на руках вынесли пенсионерку из горящего дома, сообщает региональное МВД.

Пожар произошел в Бийске в частном доме на улице Сенной.

«Яркое зарево, клубы дыма и языки пламени увидели сотрудники полиции Дмитрий Казанин и Александр Стукалов, когда направлялись на осмотр места происшествия. Но, увидев пожар, мгновенно приняли решение изменить маршрут», — рассказали в ведомстве.

Местные жители сообщили полицейским, что внутри может находиться хозяйка дома. Правоохранители разбили окно и начали поиски.

Бийчанка лежала на полу уже без сознания. Полицейские на руках донесли ее до окна и передали очевидцам.

«Не дожидаясь медиков, полицейские сами доставили пострадавшую на станцию скорой медицинской помощи. Сейчас женщина с ожогами в тяжелом состоянии находится в центральной городской больнице», — отметили в МВД.

По решению руководства ГУ МВД по Алтайскому краю подготовлены представления на награждение полицейских медалями «За отвагу на пожаре».

Ранее в Рубцовске полицейский и его жена вызволили семью с двумя детьми из огненной ловушки.