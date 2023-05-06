6 мая
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Жизнь

В Бийске изменят подъезд к главному мосту, чтобы избежать транспортного коллапса

В мэрии Бийска планируют уменьшить количество пробок в городе из-за ремонта моста. Для этого хотят изменить подъезд к коммунальному мосту. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Пробка перед Коммунальным мостом в Бийске.
Пробка перед Коммунальным мостом в Бийске.
Анна Зайкова.

В Бийске хотят разграничить движение автомобилей и автобусов. Для этого отключили светофор на пересечении улиц Горького и Шишкова и поставили регулировщиков.

С улицы Горького машины будут поворачивать только направо и уходить в сторону Республики Алтай. Уже на улице Шишкова машины будут либо разворачиваться и возвращаться к коммунальному мосту, либо ехать на обводной мост.

Автобусы, идущие по маршруту, будут сразу вклиниваться в поток с улицы Горького за перекрестком и ехать на мост.

Также планируют выделить несколько дополнительных полос для проезда машин экстренных служб и общественного транспорта. Например, на улице Красноармейской.

В мэрии города отмечают, что организовать движение по городу оказалось сложнее, чем предполагалось. В мэрии считают, что трудности связаны с бескультурностью водителей.

"Каждый хочет проехать побыстрее. Поэтому возникают проблемы и на подъездах к мосту со стороны Коммунарского и Красноармейской и в Заречье, на перекрестке Шишкова и Горького, - объясняет начальник дорожного отдела управления ЖКХ Алексей Борин. - Сейчас на Коммунарском от Красноармейской до моста есть выделенная полоса для движения общественного транспорта. Но на нее заезжают водители личного авто. Как только они видят впереди сотрудников ГИБДД — начинают перестраиваться в свой ряд, из-за чего общий поток еще сильнее тормозится".

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