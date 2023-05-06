В Бийске изменят подъезд к главному мосту, чтобы избежать транспортного коллапса

В мэрии Бийска планируют уменьшить количество пробок в городе из-за ремонта моста. Для этого хотят изменить подъезд к коммунальному мосту. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

В Бийске хотят разграничить движение автомобилей и автобусов. Для этого отключили светофор на пересечении улиц Горького и Шишкова и поставили регулировщиков.

С улицы Горького машины будут поворачивать только направо и уходить в сторону Республики Алтай. Уже на улице Шишкова машины будут либо разворачиваться и возвращаться к коммунальному мосту, либо ехать на обводной мост.

Автобусы, идущие по маршруту, будут сразу вклиниваться в поток с улицы Горького за перекрестком и ехать на мост.

Также планируют выделить несколько дополнительных полос для проезда машин экстренных служб и общественного транспорта. Например, на улице Красноармейской.

В мэрии города отмечают, что организовать движение по городу оказалось сложнее, чем предполагалось. В мэрии считают, что трудности связаны с бескультурностью водителей.