29 апреля
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Жизнь

В Бийске лень довела двух студенток до всемогущего мошенника

В Алтайском крае две студентки стали жертвами мошенника, которого нашли в соцсети, сообщает региональное МВД.

Студентки в форме.
Студентки в форме.
опубликовано на obhohocheshsya.com

В Бийске студенткам средне-специального учебного заведения потребовались санитарные книжки.

«Ходить по инстанциям и тратить время девушкам не хотелось, поэтому они начали искать подходящее объявление в интернете», — рассказали в ведомстве.

Девушки в соцсети нашли человека, который пообещал изготовить медицинские документы.

За помощь он попросил 5000 рублей. Бийчанки перевели указанную сумму, но результата не дождались.

В итоге студентки остались и без денег, и без санитарных книжек.

В МВД в очередной раз напомнили: будьте бдительны, оформляйте документы только у аккредитованных организаций.

Ранее студентка из Бийска потеряла в 110 раз больше денег, когда решила поехать на учебу в Новосибирск.

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