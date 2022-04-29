В Бийске лень довела двух студенток до всемогущего мошенника

В Бийске студенткам средне-специального учебного заведения потребовались санитарные книжки.
«Ходить по инстанциям и тратить время девушкам не хотелось, поэтому они начали искать подходящее объявление в интернете», — рассказали в ведомстве.
Девушки в соцсети нашли человека, который пообещал изготовить медицинские документы.
За помощь он попросил 5000 рублей. Бийчанки перевели указанную сумму, но результата не дождались.
В итоге студентки остались и без денег, и без санитарных книжек.
В МВД в очередной раз напомнили: будьте бдительны, оформляйте документы только у аккредитованных организаций.
Ранее студентка из Бийска потеряла в 110 раз больше денег, когда решила поехать на учебу в Новосибирск.