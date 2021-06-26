В Бийске массово продают батуты

Батуты и прочие «прыгалки» всех мастей продают в Бийске. Судя по контактным данным, оставленным в объявлениях, — продавцы разные. Связано ли это с проверками развлекательных аттракционов, которые начались в крае после происшествия в Барнауле, — неизвестно, пишет «Бийский рабочий».

В Барнауле в конце мая порыв ветра подкинул ненадежно закрепленный батут. Двое детей, упавших с него, пострадали. В прошлом году в крае четыре ребенка получили травмы только на батутах. Алтайская прокуратура запретила эксплуатацию всех проверенных батутов в Барнауле, Новоалтайске и еще ряде районов края.

В Бийске «прыгалки» продают как по одному, так и целыми комплексами. Так, небольшой батут обойдется новому покупатели от 60 тыс. рублей — в зависимости от состояния. Крупные батуты, длиной более 15 метров, стоят как подержанный автомобиль, — около 300 тыс. рублей.

Также в Бийске продают целый батутный комплекс, расположенный в здании — со всеми каркасами, батутными сетками различных размеров, поролоновой ямой, бассейном с шариками и прочим. За него собственники просят 1,7 млн рублей.