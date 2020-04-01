В Бийске массово проверяют предпринимателей, игнорирующих указы Путина и Томенко

С 30 марта в Наукограде работают бригады, инспектирующая местные предприятия, которые не соблюдают режим самоизоляции, сообщает местная газета «Наш Бийск».

Только за два последних дня бригады посетили более 350 объектов и выписали порядка 200 предписаний.

На 24 злостных нарушителя составлены письма и направлены в полицию и Роспотребнадзор для принятия мер.

1 апреля с утра снова выехали 4 группы для мониторинга ситуации. Отдельные группы, которые были направлены после 15.00 проверят работают ли бары, пивные магазины, бани и объекты другие сферы услуг, которые по вынесенным указам президента и губернатора Алтайского края должны прекратить свою работу.

Напомним, в Рубцовске людей с улицы прогоняет агитационная бригада с громкоговорителем, информирующая об необходимости самоизоляции.