В Бийске по огромной просьбе жителей открыли первую круглосуточную аптеку

В Бийске открыли первую круглосуточную аптеку, потому что ранее жители наукограда вечером и ночью не могли купить лекарства, сообщает правительство Алтайского края.

Круглосуточная аптека расположена по адресу: улица Вали Максимовой, 13/1 (остановка «Детская поликлиника № 1»).

Основанием для открытия стала информация от жителей о проблемах с ночной покупкой лекарств в Бийске.

«Центр управления регионом обратился в Министерство здравоохранения Алтайского края и мэрию. Состоялись переговоры с сетями. Навстречу бийчанам пошла сеть „Алтайвитамины“», — рассказали власти.

Ранее все аптеки в Бийске работали максимум до 22 часов. Теперь появилась одна с круглосуточным графиком.

Накануне жители одного из алтайских поселков пожаловались на отсутствие цивилизации — нет даже аптеки.