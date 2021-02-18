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Жизнь

Жители алтайского поселка жалуются на отсутствие цивилизации

Жители поселка Заозерский в Бийском районе мало того, что не имеют рядом ни школы, ни аптеки, так еще и транспортной доступности скоро лишатся. Об этом люди рассказали справедливороссам, когда обратились в партию за помощью.

В поселке Заозерный.
В поселке Заозерный.
altai.spravedlivo.ru

В маленьком поселке нет больницы, аптеки, школы, отделения банка, колонки замело.

Автобусный рейс, на котором люди добираются до социально значимых объектов снят с маршрута, как говорят, из-за не окупаемости, рассказывают в «Справедливой России».

Руководитель местного отделения Максим Федюро съездил к селянам. Как оказалось, ситуация с уборкой снега в поселке тоже сложная.

«Это создает серьезные препятствия для тех же пожарных машин, карет скорой помощи, не дай Бог что случится, да и просто дети не ездят в школу, потому что школьный автобус не может проехать! Люди набирают воду в колонках, а до них из-за сугробов просто невозможно добраться», — заключил Федюро.

Он поговорил с представителями администрации, и в ближайшее время те обещали навести порядок с вывозом снега. Другие проблемы, уверяет эсер, он тоже поможет решить.

Ранее в село Новенькое Алтайского края нашли фельдшера только с помощью Путина и ОНФ.

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