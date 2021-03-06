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Жизнь

В Бийске пожарные вытащили из огня восемь человек

В Бийске спасатели вытащили из дома, в котором разгорелся пожар, восемь человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожарные спасли восемь человек в Бийске
Пожарные спасли восемь человек в Бийске
22.mchs.gov.ru

Возгорание произошло в четырехэтажном кирпичном доме на улице Степана Разина.

На момент прибытия пожарных из окна второго этажа шел черный густой дым. Из квартиры, где был очаг возгорания, сотрудники МЧС вытащили троих человек.

Затем, в условиях сильного задымления, по лестничным клеткам пожарные эвакуировали жильцов соседних квартир и вывели их в безопасную зону. Спустя 10 минут они ликвидировали открытое возгорание. В результате никто не пострадал.

Общая площадь пожара составила около 5 квадратных метров. На место происшествия прибыли 5 единиц техники и 15 человек личного состава.

Напомним, 4 марта барнаульские пожарные совершили такой же подвиг — они спасли из горящего дома пять человек.

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