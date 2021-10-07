В Бийске сбитый месяц назад знак «Пешеходный переход» до сих пор валяется на газоне возле дороги

Инцидент с ребенком произошел примерно в полдень 7 октября на пересечении улицы Ленина и переулка Мопровский.
«На пешеходном переходе чуть не сбили ребенка. Это опасный перекресток, постоянно ДТП», — рассказали в паблике.
Как отметил местный житель, на одной стороне перекрестка нет знака «Пешеходный переход».
«Почти месяц назад сбили знак „Пешеходный переход“. Валяется рядом и никто на место его не ставит», — сообщил бийчанин, показав на фото дорожный знак и место, где тот должен стоять.
Ранее в Барнауле «невидимые знаки» вновь стали видимыми после обрезки деревьев.