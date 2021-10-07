7 октября 4°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Бийске сбитый месяц назад знак «Пешеходный переход» до сих пор валяется на газоне возле дороги

В Бийске чуть не сбили ребенка на пешеходном переходе, где почти месяц назад машина снесла дорожный знак, сообщает «Инцидент Бийск».

В Бийске почти месяц лежит на газоне сбитый знак "Пешеходный переход".
В Бийске почти месяц лежит на газоне сбитый знак "Пешеходный переход".
vk.com/incident_22.

Инцидент с ребенком произошел примерно в полдень 7 октября на пересечении улицы Ленина и переулка Мопровский.

«На пешеходном переходе чуть не сбили ребенка. Это опасный перекресток, постоянно ДТП», — рассказали в паблике.

Как отметил местный житель, на одной стороне перекрестка нет знака «Пешеходный переход».

«Почти месяц назад сбили знак „Пешеходный переход“. Валяется рядом и никто на место его не ставит», — сообщил бийчанин, показав на фото дорожный знак и место, где тот должен стоять.

Ранее в Барнауле «невидимые знаки» вновь стали видимыми после обрезки деревьев.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость