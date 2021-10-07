В Бийске сбитый месяц назад знак «Пешеходный переход» до сих пор валяется на газоне возле дороги

В Бийске чуть не сбили ребенка на пешеходном переходе, где почти месяц назад машина снесла дорожный знак, сообщает « Инцидент Бийск ».

В Бийске почти месяц лежит на газоне сбитый знак "Пешеходный переход".

Инцидент с ребенком произошел примерно в полдень 7 октября на пересечении улицы Ленина и переулка Мопровский.

«На пешеходном переходе чуть не сбили ребенка. Это опасный перекресток, постоянно ДТП», — рассказали в паблике.

Как отметил местный житель, на одной стороне перекрестка нет знака «Пешеходный переход».

«Почти месяц назад сбили знак „Пешеходный переход“. Валяется рядом и никто на место его не ставит», — сообщил бийчанин, показав на фото дорожный знак и место, где тот должен стоять.

Ранее в Барнауле «невидимые знаки» вновь стали видимыми после обрезки деревьев.