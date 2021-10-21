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Жизнь

Соцсети: в Бийске школьник пообещал «перестрелять всех»

В Бийске шестиклассник заявил о намерении принести оружие в школу и устроить стрельбу, сообщает «ЧП Бийск».

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
CC0

В паблике со ссылкой на подписчицу отметили, что инцидент произошел 20 октября в одной из городских школ.

«Ученик 6 класса открыто заявил о своем намерении принести оружие в школу и перестрелять детей! Администрация школы пытается дело замять. Уже сегодня ученик допущен до занятий! Что делать нам родителям? Как отпускать своих детей в школу? В виду последних событий это не шуточное заявление! Почему ситуация спускается на тормозах? Куда писать? Куда бежать? Или ждать пока он осуществит задуманное?» — возмутилась подписчица.

Как уточняет «Бийский рабочий», такой инцидент в школе действительно зарегистрировали, в учреждение приехала полиция.

«Проводится проверка», — отмечает издание.

Между тем, по данным издания, сообщение в соцсети разместила не подписчица, а сами школьники — они таким образом хотели сорвать уроки.

Ранее сообщали про сына нижегородского экс-министра, пообещавшего устроить стрельбу после ссоры с одноклассниками.

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