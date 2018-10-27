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Жизнь
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В Бийске снесут полсотни билбордов и запретят баннеры на заборах

В наукограде чиновники решили бороться с информационным мусором на улицах города. Они снесут около 50 рекламных объектов и запретят размещать баннеры на заборах. Сейчас этот вопрос прорабатывают в отделе архитектуры Бийска, сообщает «Бийское телевидение».

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скрин с Youtube "Бийское телевидение"

В мэрии утверждают, что размещение рекламных объектов должно проходить согласно утвержденной для этого схеме. Но соблюдают требование не все. За последний месяц в наукограде демонтировали 20 билбордов и около 150 мелких рекламных носителей. Компания-оператор не платила за них ни налоги, ни аренду.

Первоначально предпринимателю направляли предписание, а затем демонтировали сооружения и отправили на специальный склад. По закону, ему предъявят счет за демонтаж и хранение.

Зимой работу по очищению города не прекратят, сказали в мэрии.

Ранее за рекламные объекты плотно взялись в Барнауле: город очистили от рекламы на зданиях. Правда, чиновники подошли к вопросу так радикально, что взбунтовались предприниматели, которым по сути запретили любой вид внешней рекламы, кроме простой вывески.

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