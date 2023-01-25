25 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Бийске стало заметно меньше миллионеров

В Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю подвели итоги декларационной кампании 2022 года. Выяснилось, что миллионеров в Бийске стало гораздо меньше, пишет «Бийский рабочий».

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Среди бийчан, чей доход превысил один млн рублей, оказалось всего 1 083 человека.

В Бийске по уровню дохода свыше 1 млн рублей можно выделить несколько категорий налогоплательщиков.

Доход от 1 млн рублей до 10 млн рублей задекларировал 1 041 бийчанин — на 8% меньше, чем в 2021 году. В основном это деньги с продажи имущества и недвижимости.

Доход от 10 млн рублей до 100 млн рублей — у 37 человек. Их оказалось на 19% меньше, чем в 2021 году. От 100 до 500 млн рублей — у пяти человек. Число не изменилось.

В Бийске иллионеров стало меньше на 95 человек. Год назад в городе был один миллиардер. К 2023 году доход более 500 млн рублей никто не задекларировал.

В целом по Алтайском краю число миллиардеров удвоилось. В Барнауле один человек получает доход более чем в 10 млрд рублей.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость