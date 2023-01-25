В Бийске стало заметно меньше миллионеров

В Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю подвели итоги декларационной кампании 2022 года. Выяснилось, что миллионеров в Бийске стало гораздо меньше, пишет «Бийский рабочий».

Среди бийчан, чей доход превысил один млн рублей, оказалось всего 1 083 человека.

В Бийске по уровню дохода свыше 1 млн рублей можно выделить несколько категорий налогоплательщиков.

Доход от 1 млн рублей до 10 млн рублей задекларировал 1 041 бийчанин — на 8% меньше, чем в 2021 году. В основном это деньги с продажи имущества и недвижимости.

Доход от 10 млн рублей до 100 млн рублей — у 37 человек. Их оказалось на 19% меньше, чем в 2021 году. От 100 до 500 млн рублей — у пяти человек. Число не изменилось.

В Бийске иллионеров стало меньше на 95 человек. Год назад в городе был один миллиардер. К 2023 году доход более 500 млн рублей никто не задекларировал.

В целом по Алтайском краю число миллиардеров удвоилось. В Барнауле один человек получает доход более чем в 10 млрд рублей.