В Бийске стало заметно меньше миллионеров

Среди бийчан, чей доход превысил один млн рублей, оказалось всего 1 083 человека.
В Бийске по уровню дохода свыше 1 млн рублей можно выделить несколько категорий налогоплательщиков.
Доход от 1 млн рублей до 10 млн рублей задекларировал 1 041 бийчанин — на 8% меньше, чем в 2021 году. В основном это деньги с продажи имущества и недвижимости.
Доход от 10 млн рублей до 100 млн рублей — у 37 человек. Их оказалось на 19% меньше, чем в 2021 году. От 100 до 500 млн рублей — у пяти человек. Число не изменилось.
В Бийске иллионеров стало меньше на 95 человек. Год назад в городе был один миллиардер. К 2023 году доход более 500 млн рублей никто не задекларировал.
В целом по Алтайском краю число миллиардеров удвоилось. В Барнауле один человек получает доход более чем в 10 млрд рублей.
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