22 октября
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Жизнь

В Бийске умер 105-летний ветеран Великой Отечественной войны

Ветеран великой отечественной войны Зиновий Геришенко умер в возрасте 105 лет.

Свечи.
Свечи.
СС0

Сразу после техникума, уехал по призыву во Львовское общевойсковое командное училище офицерского состава. В годы войны он был назначен командиром минометного взвода.

За весь период войны ветеран получил контузию и два легких ранения.

За боевые действия в период Великой Отечественной войны указом Президиума Верховного Совета СССР Зиновий Геришенко был награжден: орденом Отечественной войны I степени,
орденом Красной Звезды,медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.», медалью «За взятие Будапешта»,медалью Жукова, юбилейными медалями Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил СССР.

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