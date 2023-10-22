В Бийске умер 105-летний ветеран Великой Отечественной войны

Сразу после техникума, уехал по призыву во Львовское общевойсковое командное училище офицерского состава. В годы войны он был назначен командиром минометного взвода.
За весь период войны ветеран получил контузию и два легких ранения.
За боевые действия в период Великой Отечественной войны указом Президиума Верховного Совета СССР Зиновий Геришенко был награжден: орденом Отечественной войны I степени,
орденом Красной Звезды,медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.», медалью «За взятие Будапешта»,медалью Жукова, юбилейными медалями Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил СССР.
Ранее мы рассказывали о смерти Анфисы Резцовой.