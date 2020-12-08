В Бийске вчерашнего школьника будут судить за постельные сцены с влюбленной девочкой

Молодого человека обвинили в «преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней».
«В период 2018—2019 года в одном из сел Красногорского района обвиняемый, будучи совершеннолетним, несколько раз вступал в интимные отношения с 14-летней школьницей», — рассказали в ведомстве о сексуальном опыте парня.
При этом близкие отношения между влюбленными происходили по взаимному желанию.
Однако, напомнили в СК, в таком случае согласие не спасает — несовершеннолетняя не достигла 16-летнего возраста.
«Это нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование ее личности», — пояснили в ведомстве.
Ранее следователи поймали двух жителей Бийска, которых будут судить за изнасилование подростка в мае 2000 года. Почти 20 лет ушло на поиск злодеев.