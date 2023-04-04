5 апреля
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Жизнь

В Бийске ямы на дорогах появляются спустя неделю после ремонта

Бийчане пожаловались на некачественный ремонт дорог, сообщает «Бийский рабочий».

Дороги в Бийске.
Дороги в Бийске.
"Бийский рабочий"

Ремонт дорог в городе в 2023 году начался раньше обычного. Это произошло из-за того, что после зимы ямы углубились. По словам жителей, ездить стало опасно.

При минусовой температуре в Бийске использовали технологию ремонта холодным асфальтом, а также дороги ремонтировали с помощью передвижной инфракрасной плиты.

По словам горожан, дорожное полотно приходит в плачевное состояние спустя несколько дней после ремонта.

«Только недавно видела, как дорожники ямы засыпали по дороге к нам в Нагорный. Фотографировали весь процесс. А через несколько дней все как было вернулось. Получается, что толку нет от такого ремонта», — рассказывает местная жительница.

Не только дыры на дорожном полотне волнуют бийчан. Жители также добавили, что после ремонта на пер. Прядильный на обочинах лежат блоки, сломанные бордюры и другой мусор.

Ранее жители алтайского города пожаловались на угольную пыль, которая загрязняет окна.

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