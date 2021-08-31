В бийских мантах нашли антибиотики

Антибиотики тетрациклиновой группы обнаружили специалисты Россельхознадзора в полуфабрикатах бийского производителя, сообщила пресс-служба ведомства. Партию конфискуют, а предпринимателю грозит штраф.

Эксперты взяли пробы на производстве. Лабораторные исследования подтвердили наличие окситетрациклина в составе замороженной продукции. Речь идет о мантах «Каспийские» торговой марки «Русская трапеза».

Наличие антибиотиков в пищевых продуктах не допустимо и является нарушением требований технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».

Антибиотики используют в качестве стимуляторов роста или для лечения болезней животных. В конечном итоге они могут оказаться в продуктах, что опасно для человека из-за выработки привыкания к препаратам и устойчивости микробов к антибиотикам.

Всю партию опасных мантов изымут из оборота и также планируется отозвать декларацию о соответствии продукта. Рассматривается вопрос о привлечении нарушителя к административной ответственности.

Под контролем управления он обязан провести корректирующие мероприятия по устранению нарушений.

Ранее в бийском детсаду, где детей кормили «тушенкой», нашли нарушения.