В ближайшие дни Сибирь накроют заморозки

В ближайшие дни ожидаются заморозки на юге Сибири, в Карелии, а также на Урале и северо-востоке Поволжья, сообщает РИА Новости .

«Осень уже наступила на европейской территории, и это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться <…> Энергия солнца уже существенно уменьшается», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На востоке европейской части России температура в ближайшее время понизиться до минус двух градусов, пишет Lenta.ru. Он отметил, что антициклон устанавливается над центром европейской территории страны и обеспечивает приток холодных масс по периферии.

В Алтайском крае со смещением холодных фронтов погода изменится.

Понижение температуры будет ощущаться в ночные и утренние часы, в которые местами на почве возможны заморозки с температурами 0…-2 градуса. Также ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.