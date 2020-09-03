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В ближайшие дни Сибирь накроют заморозки

В ближайшие дни ожидаются заморозки на юге Сибири, в Карелии, а также на Урале и северо-востоке Поволжья, сообщает РИА Новости.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

«Осень уже наступила на европейской территории, и это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться <…> Энергия солнца уже существенно уменьшается», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На востоке европейской части России температура в ближайшее время понизиться до минус двух градусов, пишет Lenta.ru. Он отметил, что антициклон устанавливается над центром европейской территории страны и обеспечивает приток холодных масс по периферии.

В Алтайском крае со смещением холодных фронтов погода изменится.

Понижение температуры будет ощущаться в ночные и утренние часы, в которые местами на почве возможны заморозки с температурами 0…-2 градуса. Также ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

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